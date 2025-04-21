Adana’da Yangın, Ceset Bulundu

ADANA’DA YANGIN OLAYI

Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu. Yangının çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

YANGINA MÜDAHALE VE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Ekipler, dokuz katlı binanın dördüncü katındaki yangına müdahale ederken bina kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası dairede yapılan araştırmada, evde yalnız yaşadığı bildirilen 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cesedi bulundu.

İNCELENEN OLAY YERİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özkan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.