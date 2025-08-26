Adana’da Yangın Çıkan Araç Yandı

OTOMOBİL YANGINI ADANA’DA MEYDANA GELDİ

Adana’da seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olay, Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki bir otomobilde beklenmedik bir şekilde yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içinde, yangın tüm aracı sararak büyük bir tehlike oluşturdu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.