Adana’da Yangın Çıktı, İki İşçi Yaralandı

YANGINDA YARALANAN İŞÇİLERİN KURTULUŞU

Adana’da bir yastık imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle iki işçi pencereden aşağı sarktı. Yaralanan işçiler tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki dört katlı yastık imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın başladı.

YANGIN KISA SÜREDE İLERLEDİ

Yangın, ikinci katta başladığı gibi hızla tüm binayı sardı. Çalışanlar kendilerini sokağa atarken, üçüncü katta iki işçi mahsur kaldı. İşçilerden biri kendini kurtarmak için pencereden sarkarken, diğeri onun ellerinden tuttu. Ancak dayanamayarak pencereden sarkma eylemine geçtiler. Aşağıda bulunan vatandaşlar, ellerine geçirdikleri bir çarşafı branda gibi açarak yardım etmeye çalıştı. Bir kişi de süngeri alarak onları desteklemek istedi fakat duman nedeniyle etkilenerek aşağı atlamak zorunda kaldı. Çarşafa düşmeyen işçi, yere düştü ve yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı iki işçi, olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı.