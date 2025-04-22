Adana’da Yangın, Cinayet İhtimali Araştırılıyor

YANGIN FACİASI ADANA’DA

Adana’daki bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, trajik bir durumla sonuçlandı. Evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki bir bireyin cansız bedeni tespit edildi. Olayın cinayet olup olmadığını belirlemek için araştırmalar sürüyor. Yangın, Çukurova ilçesinin 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda başladı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine, 4’üncü kattaki dairedeki yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yangının olduğu dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve yangına müdahale etti. Yangın sırasında yapılan incelemelerde, Mustafa Özkan isimli 41 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Yangının ardından polis ekipleri de bölgeye sevk edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Mustafa Özkan’ın ölüm nedeninin netleştirilmesi için cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin nedenini ortaya koymak ve olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmek için çalışmalar devam ediyor.