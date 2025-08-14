Haberler

Adana’da Yangın, Etil Alkol Tesisi

KOZAN’DA ETİL ALKOL TESİSİNDE YANGIN

Adana’nın Kozan ilçesinde, Green Energy Chemicals firmasına ait etil alkol üretim tesisinde bir yangın meydana geldi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, ilçedeki OSB’de bulunan tesisin kömür deposunda çıkan yangın, büyük bir panik yarattı.

ACİL DURUM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangına müdahalede bulunmak üzere, bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Akom ekipleri gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis, detaylı bir inceleme süreci başlattı. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
Haberler

A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.