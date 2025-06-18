Adana’da Yangın Hızla Söndürüldü

ÇUKUROVA’DA ÇIKAN YANGIN HIZLA ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Adana’nın Çukurova ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Bozcalar Mahallesi Yaramış mevkisindeki tarlada çıkan yangın, kısa süre içinde ormanlık alanı etkisi altına aldı. İhbarın ardından hemen bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale yaparak alevleri kontrol altına aldı.

EŞ ZAMANLI OLARAK ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Yangın sırasında bölgeden kaçan iki şüpheliyi fark eden ekipler, jandarma ile birlikte bu kişilerin peşine düştü ve onları yakaladı. Jandarmanın gözaltına aldığı D.A. ile F.Ç, verdikleri ifadelere göre yemek yapmak için yaktıkları ateşin rüzgarın etkisiyle yayıldığını ve kontrol edemediklerini belirtti. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.