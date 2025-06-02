Adana’da Yangın İçin İtfaiye Çalıştı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangın için itfaiye ekipleri acil müdahalelerde bulundu. Yangın, Seyhan ilçesinin Yenidam Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde başladı.

İLK MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yangını fark eden işçiler, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Bu ihbar sonrası olay yerine hızla itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını söndürmek amacıyla yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme işlemleri devam ederken, polis de olay yerinde inceleme başlattı.