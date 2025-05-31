Adana’da Yangın, İki İşçi Yaralandı

YANGINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİN KURTULMASI

Adana’daki bir yastık imalathanesinde meydana gelen yangından kaçmak için pencereden sarkan iki işçi, kendilerini boşluğa bıraktı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı, yangın ise yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

YANGININ BAŞLAMA ANI VE SEBEPLERİ

Yangın, Merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi’ndeki dört katlı yastık imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangın, binanın ikinci katında çıktı ve kısa bir süre içinde tüm binayı etkisi altına aldı. Çalışanlar, yangının yayılmasıyla birlikte kendilerini sokağa attı.

KURTARMA OPERASYONU VE SONUÇLARI

Bir süre sonra, üçüncü katta mahsur kalan iki işçinin durumuyla ilgili olaylar gelişti. İşçilerden biri pencereden sarkmayı tercih etti, diğeri ise onun ellerinden tuttu. Uzun bir uğraş sonrası sarkan işçi yola düştü. Onu tutmaya çalışan işçi de pencereden sarktı. O anı gören çevredeki insanlar, ellerine geçirdikleri çarşafı branda gibi açarak bir kurtarma girişiminde bulundu. Ancak, dumandan etkilenen işçi kendini boşluğa bıraktı ve çarşafa denk gelmeyerek betona düştü. Yaralanan iki işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni hakkında bir soruşturma başlatıldı.