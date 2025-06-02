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Adana’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ADANA’DAKİ YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Adana’da bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangın, ekiplerin 3 saat süren mücadelesi ile kontrol altına alındı. Merkez Seyhan ilçesindeki Yenidam Mahallesi’nde sabah saat 04.30 sıralarında yangın başladı. Durumu fark eden fabrika bekçisi hemen durumu bildirdi ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE VE DESTEK ÇALIŞMALARI

İtfaiye ekipleri, olay yerine tanker ve arazözlerle ulaşıp yangını söndürmek için çabaladı. İl Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde TOMA ile destek sağladı. 3 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alan yaklaşık 5 bin metrekare olarak belirlendi ve meydana gelen zararın 200 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Fabrikada soğutma çalışmaları tamamlanmasının ardından, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için detaylı bir inceleme başlatılacak.

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