Adana’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkiinde ortaya çıktı. Çevredekilerin yangına ilişkin yaptığı ihbar sonrası, bölgeye hemen söndürme ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALEDE GÖREV YAPAN EKİP SAYISI

Alevlere müdahale etmek üzere 80 personel, 7 arazöz, 4 tanker ve 5 helikopter görevlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından, bölgedeki soğutma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Yangının tamamen kontrol altına alınması için gereken tüm önlemler alınıyor.