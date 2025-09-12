Haberler

Adana’da Yangın, Otomobil Demir Yığını Oldu

OLAYIN YERİ VE GİDİŞATI

Adana’da yanan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, merkez Yüreğir ilçesinin Aydıncık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, otomobil hareket halindeyken motor kısmında bir yangın meydana geldi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.

SÜRÜCÜNÜN HAREKETİ

Yangın çıktığında sürücü, hemen aracını terk ederek canını kurtardı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu acil servise bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ancak, yangın sonucu otomobil tamamen yanarak demir yığını haline geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Haberler

Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.