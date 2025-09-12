Adana’da Yangın, Otomobil Demir Yığını Oldu

OLAYIN YERİ VE GİDİŞATI
Adana’da yanan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, merkez Yüreğir ilçesinin Aydıncık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, otomobil hareket halindeyken motor kısmında bir yangın meydana geldi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.
SÜRÜCÜNÜN HAREKETİ
Yangın çıktığında sürücü, hemen aracını terk ederek canını kurtardı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu acil servise bildirdi.
İTFAİYE MÜDAHALESİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ancak, yangın sonucu otomobil tamamen yanarak demir yığını haline geldi.