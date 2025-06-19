Adana’da Yangın Söndürme Uçağı Düştü

UÇAK DÜŞMESİ OLAYI

Adana’da meydana gelen olayda, yangın söndürme uçağında bulunan ve biri yabancı uyruklu olan 2 pilot, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Alınan verilere göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Merkez, olaya müdahale etmek için ormana bağlı ekipleri olay yerine sevk etti. Arazözler, su tankları ve orman işçileri, yangının büyümesini önlemek için havadan da desteklendi. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 2 adet yangın söndürme uçağı gönderildi. Yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü’nden su almakta iken bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

PİLOTLAR KURTARILDI

Düşen uçağın pilotu, yangın söndürme helikopterinde bulunan bir diğer pilota “Uçağım göle düştü, durumum iyi, beni alın” mesajı attı. Mesajın alınmasıyla birlikte, bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı hemen yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisleri de yardım için bölgeye yönlendirildi. Dalgıç polisler, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki pilota gölde ulaşarak kurtardı. Kurtarılan pilotlar, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.