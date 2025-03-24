Adana’da Yangın Sonrası Evsiz Kalan Aile

EVE YANGIN DÜŞTÜ, ZOR GÜNLER BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde, 5 çocuk annesi tarım işçisi Ümmüsü Kekilli’nin evi, elektrik kontağının neden olduğu bir yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 65 yaşındaki Kekilli, “Oğlumun çeyizi daha bir sene olmadı, koltuk buzdolabı aldım, aylık 500 TL ödüyordum. Hepsi kül oldu. Bayramda evsiz kaldım” diyerek durumu özetledi. Olay, hafta sonu Ağlıboğaz Mahallesi’nde meydana geldi. Kekilli, narenciye bahçesinde çalışırken evde yangın çıktı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan Soner, komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev ve içindeki eşyalar tamamen yok oldu.

ACILI HİKAYELER ORTAYA ÇIKTI

Annenin, yıllarca portakal bahçesinde çalıştığı ve kızı Zeynep’i 7 yıl önce kanserden kaybettiği öğrenildi. Ayrıca, 4 yıl önce eşinin de kanser hastalığı sonrası vefat ettiği belirtildi. Yangın sırasında şoka giren oğlunun komşuların yardımıyla kurtulması, Kekilli için teselli kaynağı oldu. İki katlı evin alevler içinde kaldığını gözleri dolarak anlatan Kekilli, “Portakal yevmiyesi ile geçiniyorum. O gün ‘bahçede evin yanıyor’ dediler. Nasıl geldim bilmiyorum. Elektrikten çıkmış” dedi. Yangın sonrası tekrar ev yaptırma imkânının kalmadığını belirten Kekilli, Kızılay ve Kaymakamlık ile komşularının destek olmaya çalıştığını ifade etti.

BAYRAMDA EVSİZ KALMAK KULAK TIKAYICI

Evlerinin onarılamayacağı bilgisini aldığını söyleyen Kekilli, “Yeniden yaptırma şansım yok, kızımda kalıyorum. Burada kalmak istiyorum ama izin vermiyorlar” diye konuştu. Kızı Meryem Apuhan, annesinin zor koşullarda yaşadığını ve “Annemin bir dul maaşı var. Kızılayımızdan, devletimizden Allah razı olsun, yalnız bırakmadılar ama bu evi yeniden ayağa kaldırmaya bizim gücümüz yetmez” ifadeleriyle durumu özetledi.

YARDIM ELİ UZATILIYOR

Yangından son anda kurtulan Soner Kekilli ise, “Dışarıdan elektrikten bir ses geldi, alevler hızlı bir şekilde evi sardı” diye açıklama yaptı. Muhtar Serdar Cengiz, evin eski olduğunu ve duvarlarının onarılamaz durumda olduğunu belirtti. Cengiz, “Hayırseverlerin desteği ile bayramda teyzenin yüzünü güldürmek için yeni bir ev yapımı için çalışma yapıyoruz” dedi. Ayrıca, Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay ekiplerinin de aileye destek olmak için çalışma başlattığı bilgisi verildi.