Adana’da Yangın Sonrası Fidan Dikimi Yapıldı

ORMANLIK ALANLARIN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ

Adana’da dört yıl önce meydana gelen yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden canlandırılması amacıyla toplam 1 milyon 175 bin fidan dikildi. 29 Temmuz 2021’de Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi’nde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 1 Ağustos tarihinde kontrol altına alındı. Yangında 12 ev, 1 ahır ve 1725 hektarlık ormanlık alan önemli ölçüde zarar gördü. Yanan alanların yeniden yeşil örtü ile kaplanabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü, aynı yıl içerisinde çalışmalara başladı. Öncelikle, bölgedeki yanmış ağaçların temizliği yapıldı ve ardından toprak yeni fidanlar için hazır hale getirildi.

FİDAN DİKİMİ ÇALIŞMALARI

Endüstriyel ağaçlandırma ve suni gençleştirme projeleri kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 1725 hektarlık alana 1 milyon 175 bin fidan dikildi. Kızılçam ağaçlarının yanı sıra, Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) çerçevesinde incir, badem, harnup ve dut gibi yangına dirençli ve meyve veren türler de alana ekildi. Dikilen fidanların boyları yer yer 1 metreyi geçti.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pos Orman İşletme Müdürlüğü Yüksekören Orman İşletme Şefi İsmail Yardımcı, yangından etkilenen alanda ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Yanan alanlarda doğal bitki örtüsü olan kızılçam türünün yanı sıra YARDOP kapsamında köylülere gelir sağlayacak türlerin dışında ağaçlandırma yapılmadığını belirten Yardımcı, bu bölgelere yapılaşma ve tarımsal faaliyetler için izin verilmediğini vurguladı. Ormanların korunmasında en etkili yöntemin yangınları önlemek olduğunu ifade eden Yardımcı, “Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaz aylarında arazide ateş yakmamaları, bahçe ve anız temizliği konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. ‘Yeşil vatan’ın korunması ve geliştirilmesi konusunda ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.