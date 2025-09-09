Haberler

Adana’da Yangın, TIR Hayvanlar Tahliye Edildi

YANGIN DURUMU

Adana’nın Pozantı ilçesinde, otoyolda hareket halindeki büyükbaş hayvan yüklü bir TIR’da yangın meydana geldi. Yangın, sürücünün aracı durdurup, dorsenin kapağını açarak hayvanları tahliye etmesiyle kontrol altına alındı. Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, 63 ADE 887 plakalı TIR’da bilinmeyen bir sebepten dolayı alevleri fark etti.

ACİL YARDIM VE TRAFİK DURUMU

Yangını fark eden sürücü, hemen TIR’ı durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Dorsenin kapağını açarak hayvanları güvenli bir şekilde tahliye eden sürücü, olay sonrası gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi için bölgeyi hazırladı. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı ve bu durum nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

UZMAN İNCELEMESİ

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otoyolda ulaşım tekrar sağlandı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
Haberler

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.