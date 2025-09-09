Adana’da Yangın, TIR Hayvanlar Tahliye Edildi

YANGIN DURUMU

Adana’nın Pozantı ilçesinde, otoyolda hareket halindeki büyükbaş hayvan yüklü bir TIR’da yangın meydana geldi. Yangın, sürücünün aracı durdurup, dorsenin kapağını açarak hayvanları tahliye etmesiyle kontrol altına alındı. Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, 63 ADE 887 plakalı TIR’da bilinmeyen bir sebepten dolayı alevleri fark etti.

ACİL YARDIM VE TRAFİK DURUMU

Yangını fark eden sürücü, hemen TIR’ı durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Dorsenin kapağını açarak hayvanları güvenli bir şekilde tahliye eden sürücü, olay sonrası gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi için bölgeyi hazırladı. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı ve bu durum nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

UZMAN İNCELEMESİ

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otoyolda ulaşım tekrar sağlandı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.