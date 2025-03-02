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Adana’da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

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YAŞLI KADIN YANGINDAN KURTARILDI

Adana’nın Gültepe Mahallesi’nde bir evde meydana gelen yangında mahsur kalan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, yangın Sarıçam ilçesinde bir evde çıktı. İddialara göre, devrilen soba yangına sebep oldu.

VATANDAŞLAR YARDIMDA BULUNDU

Yangını fark eden çevredeki kişiler, hemen durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Bu sırada yaşlı kadın evde mahsur kaldı. Vatandaşlar, kadını kurtarmak için harekete geçti ve yardım ederek onu balkondan aşağı indirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangını söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

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