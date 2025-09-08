Adana’da Yangından Sonra Oto Yıkamada Kalıyorlar

KONTAGINDAN ÇIKAN YANGINDA EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

Adana’da elektrik kontağından çıkan yangın, bir annek-kızın hayatını altüst etti. Merkez Sarıçam ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Hatice Aycan (39) ve kızı Nehir Tunalı (12), evde olmadıkları bir sırada elektrik kontağından kaynaklanan yangınla karşılaştı. Yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, evdeki tüm eşyalar yanarak küle döndü.

Aylık 6 bin lira vererek kiraladıkları evleri yangında yanan anne-kız, mağdur duruma düştü. Kalacak yeri kalmayan Aycan ve kızı, şimdi yanan evin hemen yanındaki oto yıkamacıda yaşamaya başladı. Aycan, eşiyle ayrı olduğunu ve devletten aldığı aylık 2 bin lira ile geçinmeye çalıştığını söyleyerek, “Evimiz yandığı için kızımla birlikte oto yıkamacıda kalıyoruz. Ev kiramı zaten zor ödüyordum. Şimdi de eşyalarımın çoğu yandı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM HAYATI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

6. sınıf öğrencisi olan Nehir Tunalı, evlerinin yangınında kaygı yaşadıklarını ve bu durumun eğitimlerini de olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Evimiz yandığı için bir hafta okula gidemeyeceğim” dedi. Yaşadıkları zor durum, hem kendilerini hem de eğitim hayatlarını ciddi anlamda olumsuz etkilemekte.