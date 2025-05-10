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Adana’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İKİ NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ADANA’da iki farklı noktada meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıyor. Yangın olayları, akşam saatlerinde Pozantı ilçesine bağlı Çamalan mevkisinde ve Çukurova ilçesinde gerçekleşti.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Henüz belirlenemeyen bir neden nedeniyle çıkan yangınları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangınlara kısa bir süre içinde müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangınların sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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