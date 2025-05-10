Haberler

Adana’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

ADANA’DA ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’da meydana gelen iki farklı orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın olayları, akşam saatlerinde Pozantı ilçesindeki Çamalan mevkisi ile Çukurova ilçesinde gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşlar, henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangınları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

İhbar sonrası hızla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangınlara zamanında müdahale etti. Ekiplerin çabalarıyla yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili detaylı bir inceleme çalışması başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erol Eğrek İçin Açıklama Yapıldı

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Çalık Holding önünde toplanarak darp sonucu hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek'in anısını andı ve emekçilerin maruz kaldığı şiddet konusuna vurgu yaptı.
Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Mağlup Etti.

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yenerek 14. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk hedeflerine yöneldiklerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.