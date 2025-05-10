Adana’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

ADANA’DA ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’da meydana gelen iki farklı orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın olayları, akşam saatlerinde Pozantı ilçesindeki Çamalan mevkisi ile Çukurova ilçesinde gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşlar, henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangınları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

İhbar sonrası hızla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangınlara zamanında müdahale etti. Ekiplerin çabalarıyla yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili detaylı bir inceleme çalışması başlatıldı.