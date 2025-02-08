Adana’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

POLİS EKİPLERİ YASADIŞI BAHİS YAPANLARA GÖZ AÇTIRTMIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Ekipler, başkalarının banka hesaplarını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayarak, yasa dışı bahisle elde edilen paranın aklandığını tespit ediyor.

GÜNLÜK İKİ MİLYON TL GELİR

Siber polisler, yaptıkları teknik ve fiziki takipler neticesinde 9 kişilik bir şebekenin yasa dışı bahisten elde ettikleri günlük 2 milyon TL’yi kiralanan hesaplara aktararak aklamaya çalıştığını belirliyor. Yapılan çalışmalar, bu tür suçların önlenmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis, operasyon sonucunda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu gelişmeler, yasa dışı bahis suçlarına karşı topyekûn bir mücadele yürütüldüğünü gösteriyor.