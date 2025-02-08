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Adana’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

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POLİS YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNU SÜRDÜRÜYOR

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi eklendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka kişilerin banka hesaplarını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayarak, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti.

ŞEBEKE GÜNLÜK 2 MİLYON TL KAZANIYOR

Siber polisler, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler sonucunda 9 kişilik bir şebekenin, yasa dışı bahisten elde ettikleri günlük 2 milyon TL’yi kiraladıkları hesaplara aktararak aklamaya çalıştığını belirledi.

ŞAFKAT OPERASYONU İLE 7 TUTUKLAMA

Elde edilen bilgiler ışığında tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1’i kadın, 1’i çocuk olmak üzere 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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