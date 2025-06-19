Adana’da Yerel Basın Semineri Yapıldı

SEMINERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ YER

Adana’da “Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Yerel Basının Etkisi” başlıklı bir seminer yapıldı. Bu etkinlik, Adana Valiliği’nin yürüttüğü “Adana’nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi” çerçevesinde, Müze Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Seminerde, yerel basının kalkınma üzerindeki etkisi ve kaliteli içerik üretimi konuları üzerinde duruldu.

YEREL BASININ ÖNEMİ

Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, yerel basının kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Uluğtürkan, yerel basının görevlerinin önemini vurgulayarak, “Yerel basın aslında bulunduğu şehirde kalkınmanın ana unsurlarından bir tanesi. Şehirde kalkınma deyince aklımıza hangi unsurlar geliyor? Belediyeler, sanayi odaları, ticaret odaları, borsalar, kalkınma ajansları… Bunlar şehirlerin ekonomik dinamikleri.” dedi. Uluğtürkan, yerel basının üç temel görevini belirterek, toplumu bilgilendirme, denetleme ve toplumsal hafızayı oluşturmanın önemini vurguladı. “Denetlenmeyen bir kalkınma aktörü sağlıklı olamaz. Biz yerel yönetimleri eleştirirken, sanayi ve ticaret odalarının daha etkin çalışmaları için haberler üretirken aslında yerel kalkınmaya, yerel dinamiklere destek olmuş oluyoruz. Bu nedenle işimizi düzgün şekilde ve ciddi yapmalıyız.” şeklinde konuştu.

KALİTELİ İÇERİK ÜRETİMİNE VURGU

Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz, Adana’nın güçlü yönlerini tanıtacak kaliteli içeriklerin yaygınlaşmasının önemini belirtti. Bu kapsamda, kentin kültürel, ekonomik ve turistik potansiyelinin daha iyi tanıtılması gerektiğini ifade etti. “Adana’nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, yarın da devam edecek.