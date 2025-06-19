Adana’da Yerel Basının Etkisi Eğitimi Yapıldı

SEMİNER HAZIRLANDI

Adana’da yerel basının kalkınmaya katkısı üzerine bir seminer yapıldı. Adana Valiliği tarafından yürütülen “Adana’nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi” çerçevesinde Müze Kompleksi’nde gerçekleştirilen seminere, Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan ve Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz konuşmacı olarak katıldı. Bu seminette, yerel basının kalkınma üzerindeki rolü ve kaliteli içerik üretim yöntemleri masaya yatırıldı.

YEREL BASININ ROLÜ

Uluğtürkan, yaptığı sunumda yerel basının kalkınmanın temeli olduğunu ifade etti. Yerel basının önemli görevlerini şöyle sıraladı: “Yerel basın aslında, bulunduğu şehirde kalkınmanın ana unsurlarından bir tanesi. Şehirde kalkınma deyince aklımıza hangi unsurlar geliyor? Belediyeler, sanayi odaları, ticaret odaları, borsalar, kalkınma ajansları… Bunlar şehirlerin ekonomik dinamikleri. Bana göre yerel basının üç temel görevi var. Bilgi verir, denetler ve toplumsal hafızayı oluşturur. Denetlenmeyen bir kalkınma aktörü sağlıklı olamaz. Biz yerel yönetimleri eleştirirken, sanayi ve ticaret odalarının daha etkin çalışmaları için haberler üretirken aslında yerel kalkınmaya, yerel dinamiklere destek olmuş oluyoruz. Bu nedenle işimizi düzgün şekilde ve ciddi yapmalıyız.”

KALİTELİ İÇERİK ÜRETİMİNE VURGU

Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz ise Adana’nın güçlü yönleri hakkında kaliteli içeriklerin yaygınlaştırılması gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca kentin kültürel, ekonomik ve turistik potansiyelinin daha iyi tanıtılmasına yönelik sunum yaptı. “Adana’nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlikler yarın da devam edecek.