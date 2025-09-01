Adana’da Yılan Panik Yarattı. İtfaiye Yılanı Doğaya Bıraktı

YILANIN MUTFAĞA GİRMESİ PANIĞA NEDEN OLDU

Adana’da bir ailenin mutfağına giren yılan, evde kısa bir süreliğine paniğe yol açtı. Yılanı fark eden ev sahipleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatlar kullanarak yılanı yakaladı ve kontrollü bir şekilde durumu rahatlattı. Yapılan incelemede zararsız olduğu tespit edilen yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.