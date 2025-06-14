Adana’da Yüz Kasklı Şüpheli Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Adana’da, yüzünde kaskla 2 gence acımasızca sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.E. (28) isimli şüphelinin, “Görüntülerdeki kişi ben değilim” şeklinde bir ifade verdiği öğrenildi.

OLAYIN SEBEBİ CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIM

İddiaya göre, İ.E., sosyal medya üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yapan H.D. (17) ve A.T. (22) isimli gençleri Yüreğir ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesinden alarak Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü kamufle etmek için kask takan İ.E., gençleri sopayla döverek ağır şekilde yaraladı. O anlar, gençlerin yanında bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşlarıyla “Kurban olayım yapma” diyerek yalvardığı gözlemlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE SERBEST BIRAKILDI

Olayın duyulmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, İ.E. Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrasında yaşanan süreçte, ifade veren şüpheli “Görüntülerdeki kişi ben değildim” şeklinde bir savunma yaptı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.E., adliyeye sevk edildi ve buradaki mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.