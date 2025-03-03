Adana’da Yüz Tanıma İle Yakalanan Hükümlü

ADANA’DA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Adana’da, yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi, polislere “Kimliğim yok” diyerek kendini savunsa da yüz tanıma sisteminin devreye girmesiyle yakayı ele verdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde yaptıkları kontroller sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu.

KİMLİK BEYAN EDİLMEDİ

Durdurulan kişi, polislere kimliğinin bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan incelemelerde, yüz tanıma sistemi kullanıldı ve durdurulan kişinin yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün ceza almış olan Süleyman Abül (38) olduğu tespit edildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Hükümlü şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.