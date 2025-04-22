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Adana’da Zanlı İntihar Etti

ADANA’DA KATLETTİĞİ İKİ KİŞİDEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran’ın (37) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANMAK İSTERKEN İNTİHAR ETTİ

Cinayet Büro Amirliği, yaptığı araştırmalar sonucunda katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu tespit etti. Şüphelinin Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını öğrenen ekipler, hemen harekete geçti ve sakin bir operasyon düzenledi. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti. Olay yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra Eser’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi.

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