Adana’da Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Adana’da meydana gelen zincirleme kazada üç araç birbirine çarptı. TIR’a arkadan çarpan otomobil alev aldı. Kazada bulunan Mustafa E. ve yanında bulunan Hatice Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza, gece yarısı Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında gerçekleşti.

Mustafa E.’nin kullandığı 01 VY 001 plakalı otomobil, iddialara göre önce Abdulkadir C. yönetimindeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da Latif S. tarafından kullanılan 27 R 4014 plakalı muz yüklü TIR’a çarptı. Zincirleme kaza sonucunda otomobil, TIR’ın dorsesinin altında sıkıştı ve yanmaya başladı. Diğer sürücüler ve çevredekiler, yara almadan kurtulurken, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve Hatice Ç. hafif yaralı olarak çıkarıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YANGIN

Alevler otomobil ve TIR’ın dorsesini hızla sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak kurtulan Mustafa E. ve Hatice Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu süreçte otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, TIR’ın dorsesi de yangından etkilenerek hasar gördü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.