Adana’da Zirai Don Afet Bölgesi İlanı Talebi

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ

Adana’da, festivallerle tanınan narenciye ağaçlarının çoğu yaşanan zirai dondan olumsuz etkilendi. Ayrıca tarlalarda ekili marulun yüzde 60’dan fazlası da zarar gördü. İki hafta önce 4 gün süren Sibirya soğukları, Adana, Mersin, Hatay ve Antalya illerinde zirai dona sebep oldu. Bu durum, özellikle Adana Kozan’da portakal ve diğer mahsullerde önemli zararlara yol açtı.

BUCAT’TA ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ

Bölgedeki narenciye üretim merkezi olan Bucak’ta çiftçiler, kredi ödemelerinin ertelenip, başka gelirleri olmayanların desteklenmesini istiyor. Bucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Divarcıoğlu, “Yaklaşık 15-20 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bölgede geçici diyagonal zarar gördü” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Portakalın yüzde 60’ı satıldı, kalan yüzde 40’ının da acıma olduğu için şurup kullanımı alımı yapılamıyor. Bu senenin zararının yanı sıra gelecekte çiçek gözlerinin zarar gördüğünü belirterek, gelecek yıl çok az portakal olacağını” vurguladı.

KAYIPLARIN BOYUTU

Komşu illerin de zirai don nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Divarcıoğlu, afet bölgesi ilan edilip çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini savundu. 225 dönüm arazide limon, portakal, lahana, turp ve marul üretimi yapan Mustafa Karadağ, “47 dönüm turp, 30 dönüm marul tarlamız ve narenciye bahçelerimiz dondan büyük oranda etkilendi. Havanın kurak gitmesiyle girdiler arttı. Narenciyeyi sulamakta zorlanıyoruz. Bu yıl dışında, gelecek yıl rekoltenin yüzde 80 düşeceği kesin” açıklamasını yaptı.

Karadağ, “Don nedeniyle sabaha kadar lastik yaktık ama fayda etmedi,” diyerek, zorlu koşulları dile getirdi. “Eksi 7 derece here gördük. Marulda yüzde 60 zarar oluştu ve yüzde 40’ını kurtarmaya çalışıyoruz” diyerek sıkıntılarını ifade etti.