Adana’daki Düğünde Silah Ateşi Çıktı

ADANA’DA DÜĞÜNDE TRAJİK OLAY

Adana’da gerçekleşen bir düğünde meydana gelen silahlı saldırıda 68 yaşındaki Eşe Adamhasan hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından saldırganın kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayın sebebinin, katilin arkadaşının tişörtünü çıkartıp atletle oturmak istemesi üzerine yapılan uyarıdan sonra başlayan bir tartışma olduğu belirlendi.

TARTIŞMA SONRASI SİLAH SESLERİ

23 Ağustos akşam saatlerinde, Sarıçam ilçesindeki Cerenli Mahallesi’nde M.Ş. ve E.A.’nın düğününe katılan İ.Ç., alkol aldıktan sonra tişörtünü çıkararak atletle oturmaya karar verdi. Çevredeki vatandaşlar, “Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var” diyerek İ.Ç.’yi uyardı. Ancak bu uyarılar tartışmaya sebep oldu ve İ.Ç., arkadaşlarıyla birlikte gerilim yaşadı. Bunun üzerine E.U., evine giderek av tüfeği alıp düğün evinde rastgele ateş açmaya başladı.

KADININ HAYATINI KAYBETMESİ

Silah seslerini duyan Eşe Adamhasan, oturduğu evin içerisine girdi. Ancak E.U. kapının arkasından ateş açtığında, saçma parçaları Adamhasan’ın sırtına isabet etti. Yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eşe Adamhasan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi, Cerenli Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayı gerçekleştiren E.U. kaçarken, diğer üç şüpheli kısa sürede yakalandı. Jandarma, silahı kullanan E.U.’yu yakalama çalışmalarına devam ediyor. Ölen kadının damadı Ali Adamhasan, “Düğünde gençler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırdık ve dağıttık. Daha sonra E.U. tüfekle ateş açtı. Eşim ve ben içeri kaçarken kaynanam arkamızda kaldı” dedi. Adamhasan, devletin bir an önce şüphelilerin yakalanmasını talep ettiklerini ifade etti.