Adana’daki Karnavalda Hijyen Sorunları Yaşandı

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI’NDAN YÜKSEK CEZA

Adana’da düzenlenen 13. Portakal Çiçeği Karnavalı’nda bazı işletmelerin tescilli ürünlerde hile yaptığı ve hijyen kurallarına uymadığı dikkat çekti. Yaşanan sorunlar, Hindistan sokak görüntülerini hatırlatan olumsuzluklar yaratırken, bu durum nedeniyle 168 bin TL ceza kesildi. Vatandaşların tepkisi ise oldukça sert oldu. Bir katılımcı, “Adana buradaki yiyecekler ile kıyaslanamaz. Hijyen sıfır, hizmet sıfır. Buradaki gördüğüm hizmetlerin hiçbirisi Adana hizmeti değil” şeklinde ifade etti.

HİJYEN İHLALLERİ VE CEZALAR

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, dün sona erdi. Karnaval süresince, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen bir fenomen dönerci, zabıta ekipleri tarafından standı kaldırılarak müdahale edildi. Ayrıca, bir dönerci, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk ekleyerek sosyal medyada tepki topladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez Park ve Atatürk Parkı’ndaki gıda işletmelerini denetlemeye devam etti ve bu süre zarfında 251 denetim yaparak 5 işletmeye 168 bin 240 TL ceza uyguladı. Ayrıca, 4 işletmeden numune alındığı ve toplam 854 kilogram gıda ürününün imha edildiği belirlendi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Karnavala ailesiyle gelen bir katılımcı, Suat Almaşım, “Karnavalda daha çok satış yapmak için insanlar, hijyen kurallarını aşırı derecede görmezden geldi. Reklam yapacağız diye işi tamamen şaklabanlığa çevirdiler. Şahsen, ben karnavaldaki yiyeceklerin yenmesini onaylamıyorum” dedi. Ayrıca, “Adana’da daha güzel restoranlarımız, daha güzel salaş mekanlarımız var. Adana buradaki yiyecekler ile kıyaslanamaz“ ifadelerini kullandı.

VALİLİK KARARINA DESTEK

Almaşım, “Valiliğin hijyen kurallarına uymadığı işletmeyi kaldırma kararı çok doğru bir karar. Karnaval alanında kurallara uymayan daha fazla işletme var. Az önce gezdim, gördüm, hijyen sıfır, hizmet sıfır” dedi. Diğer bir vatandaş, Servet Yılmaz, “Karnaval hakkında çıkan olumsuz haberleri gördüm. İşletmelerin yaptıkları güzel bir şey değil. Adana’nın güzel yerlerini kötülediler” diyerek karnavalın olumsuz etkilerine dikkat çekti.