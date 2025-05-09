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Adana’daki Öğretmen Gözaltına Alındı

ÖĞRETMENİN FİZİKSEL ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKTI

Adana’da bir ilkokulda çalışan özel eğitim öğretmeninin çocuklara zaman zaman şiddet uyguladığı görüntüler gün yüzüne çıktı. Otizmli öğrencilere yönelik fiziksel şiddet uygulayan bu öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda gerçekleşti.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

İddialara göre, özel eğitim öğretmeni B.N.T., otizmli çocuklara çeşitli şekillerde fiziksel şiddet uyguladı. Okuldaki bazı kişiler bu durumu fark edip, şiddet olaylarını kaydetti. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından polis harekete geçerek, öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan bu olay sonrasında, öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı da bildirildi. Bu durum, özel eğitim alanında çalışan profesyonellerin davranışlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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