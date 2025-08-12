Adana’daki Polislerin Mermi Satışı İddiası

ADANA’DA POLİS MEMURLARINA YÖNELİK SİLAH VE MÜHİMMAT SATIŞI İDDİASI

Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün deposundan çıkarılan el bombası ve çeşit mermilerin satışını gerçekleştirdiği öne sürülen 7 polis memuru ile 1 avukat ve 1 ihraç polis olmak üzere toplam 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Etkin pişmanlık kapsamından faydalanmak isteyen Oğuzhan K. hakkında 41 yıl 6 ay, Refik G. hakkında ise 22 yıl 6 ay, diğer şüpheliler içinse 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

POLİS MEMURLARININ ŞÜPHELERİ VE ARAMA FAALİYETİ

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli bazı polis memurları, Oğuzhan K. adlı meslektaşlarının denetim sırasında onlara “Burada sıkıntı yok. Yazışma işlerine bakın, ben burayı hallediyorum” diyerek müdahale etmeye çalıştığını ve mesai sonrası depoya girdiğini fark etti. Düzensizliğin gözlemlenmesi üzerine bu durumu üst yönetime bildirdi. Bu bildirimin ardından 28 Kasım 2024’te Oğuzhan K.’nın yokluğunda depo araması yapıldı. Sayım sonucunda, el bombalarının bulunduğu alanda dolu gibi gösterilmeye çalışılan boş sandıkların tespit edildiği öğrenildi.

İTİRAF VE DETAYLI ARAMA

Detaylı incelemeler sonucunda, toplam 239 el bombası ile 59 bin adet 7,62 milimetre çapında fişek ve 203 bin adet 9 milimetre çapında fişeğin eksik olduğu belirlendi. Bu durumun tespitinin ardından ifade veren Oğuzhan K., satış gerçekleştirdiği kişilerle ilgili bilgiler verdi. Özellikle ihraç polis memuru Yaşar Y. ile Mersin Tehlikeli Maddeler Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nde görevli Ali M. isimli polis memuruna satış yaptığına dair itirafta bulundu.

OPERSYON VE GÖZALTILAR

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için 29 Kasım 2024’te harekete geçti. Düzenlenen operasyonla birlikte, Oğuzhan K., Kudret B., Ali K., Ali M. ve diğer isimler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, birçok mermi, ruhsatsız silah ve diğer yasadışı materyaller ele geçirildi.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ VE İDDİANAME

Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Oğuzhan K. ve diğerleri tutuklandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan yargılanmasını talep etti. Oğuzhan K. için 41 yıl 6 aya kadar, diğerleri içinse benzer talepler yer aldı.

YASADIŞI SATIŞLAR VE BORÇ İTİRAFLARI

Oğuzhan K., itirafında borçlarını kapatmak amacıyla mermi satışlarına yöneldiğini belirtti. 2021 yılında başlayan borç sıkıntısının ardından, depodaki mermileri satmaya başladığını ifade etti. İlgili mahkemelerde, tutuklu ve tutuksuz sorgulamalar devam edecek.