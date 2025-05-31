Adana’daki Yangın, İşçileri Tehdit Etti

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Adana’da bir iş merkezindeki yastık imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan beş katlı iş merkezinde, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden kaynaklandı. Yangın kısa sürede binayı sararken çalışanlar arasında panik yaşandı.

İŞÇİLERİN KAÇIŞI VE YARALILAR

Alevlerden kaçmaya çalışan işçiler, pencerelere çıkarak dışarı atlamak zorunda kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, işçilerin atlamaları için merdiven ve yatak getirerek yardım etmeye çalıştı. Fakat, isimleri henüz öğrenilemeyen iki işçi daha fazla dayanamayıp pencereden aşağıya atladı. Bu iki işçi, beton zemine düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya, atlayan işçilere ilk yardımda bulundu. Yangın anında eşinin kendisini uyardığını belirten Özkaya, gazetecilere, “İşçileri gördük camdan sarkmışlardı, kendilerini yere bıraktılar, ben de müdahale ettim” şeklinde açıklamada bulundu. Ambulans geldikten sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında iş merkezinin camlarının patlaması, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.