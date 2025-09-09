Haberler

Adana’dan ESKİŞEHİR’e Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana’dan Eskişehir’e kaçak tütün getiren bir şahsın aracında ve deposunda jandarma tarafından yapılan aramalarda 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçiriliyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir şüpheli şahsın Adana’dan yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir’e getireceği bilgisi elde ediliyor.

ARAMALAR SONUCUNDA BÜYÜK MİKTARDA Tütün BULUNDU

Odunpazarı ilçesinde bulunan araçta ve depoda yapılan aramalarda, toplamda 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün bulunuyor. Ele geçirilen bu kaçak tütün ile ilgili olarak, şüpheli şahıs hakkında bir soruşturma başlatılıyor.

