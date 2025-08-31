Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer – Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Duyur), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Ozan Demirbağ

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Emrah Başsan (Dk. 64 Adama Traore), Dia Saba (Dk. 75 Mosquera), Fernando (Dk. 63 Gyan), Diagne

MAÇIN GOLLERİ

SARI KARTLAR: Enes Erol, Ali Fidan (Adana Demirspor) – Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

GOLLER:

Dk. 28 Ahmet Bolat (Adana Demirspor)

Dk. 18 ve Dk. 45+4 Fernando

Dk. 36, Dk. 85 (P) ve Dk. 90 Diagne

Dk. 49 Emrah Başsan

Dk. 62 Dia Saba

Dk. 71 Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Yeni Adana’da 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler’e 8-1 gibi ağır bir yenilgi aldı. 18’inci dakikada Murat Uçar’ın ortasında Diagne, tarafından hazırlanan top, Fernando’nun kafa vuruşu ile ağlarla buluştu ve konuk ekip 0-1 öne geçti. 28’inci dakikada ise, Caner’in pasından yararlanan Ahmet, ceza alanı sağ çaprağından şutunu çekerek skoru eşitledi: 1-1.

GOL SERİSİ

36’ncı dakikada Amed Sportif tekrar öne geçti. Murat’ın pasında Diagne topu alarak yaptığı vuruşla 1-2’yi getirdi. 45+4’üncü dakikada Fernando, tekrar sahneye çıkarak, yarattığı kafa vuruşu ile skoru 1-3 yaptı. Ardından, 49’uncu dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Dia Saba’nın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-4.

62’nci dakikada Aytaç’ın ceza sahasına çevirdiği topu Dia Saba, ağlarla buluşturdu: 1-5. 71’inci dakikada, Kadir’in Deniz’e attığı top kısaca düştü, Gyan’ın ortasında Adama Traore’in vuruşu ağlarla buluştu: 1-6. 82’nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Moreno yere düşerek, Ali Fidan’ın müdahalesiyle hakem penaltıyı verdi. 85’inci dakikada Diagne penaltıyı görkemli bir şekilde ağlara gönderdi: 1-7.

Son olarak, 90’ıncı dakikada Murat Uçar’ın ceza sahasına yaptığı yerden pasla Diagne, arka direkte boş kaleye şutunu çekerek maçı 1-8’lik sonuç ile tamamladı.