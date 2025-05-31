Adana Demirspor 2-2 Gaziantep FK

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 38. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Adana Demirspor’un iç saha avantajı ile başladığı görüldü. 11. dakikada Aliou, köşe vuruşunun ardından kısa pasla Ali Yavuz Kol’a topu aktardı. Kol, tekrar Aliou’ya pas verdi. Aliou, ceza sahasının çaprazında topu gelişine sert bir şekilde vurarak ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

22. dakikada Sorescu’nun ortasında top sekti ve Maxim’in önüne düştü. Maxim, sert bir vuruş yaparak durumu 1-1’e getirdi. Ardından, 31. dakikada Sorescu’nun kaleye giden topu Murat tarafından durduruldu. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Maxim bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Gaziantep FK’nın skoru 1-1 yapmasını sağladı.

SON DAKİKALAR VE GOLLER

Adana Demirspor, 35. dakikada tekrar öne geçti. Sağ kanatta Fougeu, ceza sahasına gönderdiği topla Alioui’yi buluşturdu ve Alioui gelişine vurarak takımını yeniden öne geçirdi. Gaziantep FK ise 64. dakikada mücadeleye eşitlik getirdi. Sorescu’nun ortasında Boateng iyi yükselerek kafa vuruşuyla durumu 2-2 yaptı.

Son bölümde, 81. dakikada Adana Demirspor’dan Sefa’nın kullandığı kornerde Aymbetov’un kafa vuruşuyla fırsat yaratmaya çalıştı ancak top az farkla dışarı gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.