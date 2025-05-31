Adana Demirspor 2, Gaziantep Fk 1

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov, Ozan Demirbağ, Alioui

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M’Bakata, Husic, Taha Güneş, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

GOLLER VE SARIKARTLAR

Goller:

Dk. 11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor)

Dk. 32 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar:

Dk. 30 Murat Eser, Dk. 45+3 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

İLK YARIDA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında gerçekleşen maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. 9. dakikada Adana Demirspor’un atağında, Bünyamin Balat’ın pasıyla ceza sahasında topa sahip olan Fougeu’nun şutu kaleci Halil Bağcı tarafından kornere gönderildi.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol’dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

32. dakikada Gaziantep FK’da Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Maxim, penaltıda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

35. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Fougeu’nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Adana Demirspor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.