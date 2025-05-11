Adana Demirspor 4-1 Yenildi Beşiktaş’a

TEKNİK DİREKTÖR AVRILI’NDAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Avcı, “Oyunla alakalı müsabakanın öncesinde hafta boyunca kendi adımıza planımız vardı. Kolay bir maç değil Beşiktaş’a karşı bu seyircinin önünde genç oyuncularla oynamak” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARLA MÜCADELE

Adana Demirspor, Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. Avcı, karşılaşmadaki stratejilerini değerlendirirken, “Hafta boyunca özellikle çalıştığımız top rakipteyken Beşiktaşlı formasyonu top bizdeyken de 4-3-3 formasyonunu denemek istedik. Ali Yavuz’un oyunda kaldığı sürede tam istediklerimizi yapamasak da nispeten oyunda cevap verebildik. Reaksiyon gösterdik Beşiktaş’a karşı” dedi. Pozisyonların ardından yaşanan sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Avcı, “Sakatlıktan sonra oyunda yaptığımız değişiklikte çok eksik kaldık. Yumuşak kaldık. Kazandığımız toplardaki ve top kayıplarındaki reaksiyon, devamında kazanamadığımız ikinci toplar oldu” şeklinde belirtti.

ALTYAPIDAN GELECEK YETENEKLER

Avcı, genç oyuncular hakkında da bilgi verdi. “Arda şu anda popüler bir oyuncu. Benzer şekilde birçok oyuncu var. Önümüzdeki sezon kulübün tasarrufu ile değerlendirilecek. Tahminim, bu oyuncu grubunun içinde 7 ya da 8 oyuncunun Süper Lig’de devam edeceği yönünde” diye ekledi. Ayrıca, “Belki bir ya da iki tanesi yurt dışına gider” ifadelerini kullandı.