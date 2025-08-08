Haberler

Adana Demirspor’a 6 Puan Cezası Verildi

FIFA’DAN ADANA DEMİRSPOR’A KÖTÜ HABER

Geride kalan sezonda Süper Lig’den düşerek 1. Lig’de mücadele edecek olan önemli Türk futbol kulüplerinden Adana Demirspor’a olumsuz bir haber geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

LİGE EKSİ PUNTOLARLA BAŞLAYACAKLAR

Bu gelişmeyle birlikte, 1. Lig’de mücadele edecek olan Adana Demirspor, yeni sezona -6 puandan başlayacak. Böylelikle kulüp, ligde kalma mücadelesi verirken puan kaybıyla zorlu bir başlangıç yapacak.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

