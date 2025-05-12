Adana Demirspor, Ali’nin Sağlığı İyi

ALI YAVUZ KOL’UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada başına darbe alan kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol’un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kulübün yapmış olduğu açıklamada, darbe sonucu futbolcunun “saçlı derisinde açılma ve kanama” olduğu tespit edildi.

ALI YAVUZ KOL HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada, Ali Yavuz Kol’un tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, “Tetkikler sonucu oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup taburcu edilmiştir. En kısa sürede aramızda olacaktır.” ifadelerine yer verildi.