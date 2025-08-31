Adana Demirspor, Amed’e 8-1 mağlup

MÜCADELE VE ZORLUKLARIN DAYANILMAZLIĞI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda, “Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor. Bu kolay bir şey değil” dedi. Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler’e 8-1 gibi ağır bir mağlubiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Palaz, “Bunun hem mental hem de fiziksel yıpranmaları olacaktır. Oyuncularıma maçtan sonra bu duyguyu unutmamaları gerektiğini anlattım. Çünkü bu kolay toparlanacak bir süreç olmayabilir onlar için, çok gençler” ifadelerini kullandı.

KIRILMA ANI OLARAK GÖRDÜĞÜ OLAY

Palaz, sözlerine devam ederek, “Yine bir ama diyeceğim. Skor 1-1’ken atağa çıkarken hakem arkadaşımız faul verdi, top da gitti gol oldu. Enteresan bir karardı benim için, görüntü var ve insanlar izledi. Tabii ki skor ortada olduğu için oraya mı takıldınız diye düşünebilirsiniz, ben oraya takılmak zorundayım. O benim için kırılma anı” diye belirtti. Bu sırada takımlarının bazı pozisyonları olduğunu, ancak kendilerinin atamadığını, rakiplerinin ise buldukları fırsatları değerlendirdiğini vurguladı.

Palaz, ayrıca sahada ilk defa profesyonel futbol oynayan Ahmet Bolat için duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kendisi Hatay depreminde büyük acılar yaşayan bir kardeşimiz. Bu anlamda devam etseydi skor onun için inanılmaz bir gece olacaktı. Belki de ikinci golünü de atacaktı ama bazıları müsaade etmedi diyeceğim” sözlerini ekledi.