Adana Demirspor, Amed’i 8-1 Yendi

ADANA DEMİRSPOR, AMED SPORTİF FAALİYETLER’E FARKLI YENİLDİ

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında 8-1 gibi ağır bir yenilgi aldı. Maçın ilk devresinin 18. dakikasında Murat Uçar’ın ceza sahasının son çizgisinden ortaladığı topu Diagne arka direkte içeri çevirdi, Fernando kafa ile topu ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

MAÇIN KIRILMA ANI

28. dakikada Caner’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet, şutunu çekerek eşitliği sağladı: 1-1. Ancak 36. dakikada Murat’ın ceza sahasına ortasında, Diagne gelişine bir vuruşla skoru 1-2’ye getirdi. Devrenin sonlarına yaklaşırken, 45+4. dakikada Emrah Başsan’ın pasıyla topla buluşan Murat Uçar, ceza sahasında Fernando’nun kafa vuruşuyla durumu 1-3 yaptı.

49. dakikada sağ kanattan Murat’ın ortasında, ceza sahası içinde Emrah Başsan kafa ile topu filelere yollayarak skoru 1-4’e yükseltti. 62. dakikada Aytaç’ın ceza sahasına çevirdiği topla Dia Saba gol atarak durumu 1-5 yaptı. 71. dakikada Kadir’in kaleci Deniz’e attığı top kısa düşünce, Afena-Gyan’ın ortasında Adama Traore topu ağlara gönderdi ve skor 1-6 oldu.

PENALTI VE FİNAL

82. dakikada Moreno, Ali Fidan’ın müdahalesiyle ceza sahasında düştü ve hakem Ömer Faruk Gültekin penalti kararı aldı. 85. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu filelerle buluşturdu: 1-7. 90. dakikada Murat Uçar’ın ceza sahasına yerden pasında, Diagne arka direkte boş ağlara yollayarak durumu 1-8’e getirdi.

KADROLAR VE GOLLER

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Yücel Gürol dk. 67), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Mert Menemencioğlu dk. 67), Enes Erol (Samet Duyur dk. 81), Kürşat Türkeş Küçük (Sefa Gülay dk. 59), Gökdeniz Tunç (Ahmet Yılmaz dk. 59), Ozan Demirbağ

Yedekler: Murat Eser, Enes Demirtaş, Barış Timur, Aykut Sarikaya, Kayra Saygan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Bartu Kaya dk. 78), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Çekdar Orhan dk. 75), Emrah Başsan (Adama Traore dk. 64), Dia Saba (Daniel Moreno dk. 75), Fernando Andrade (Felix Afena-Gyan dk. 63), Mbaye Diagne

Yedekler: Yohan Cassubie, Andre Biyogo Poko, Yunus Tarhan, Kahraman Demirtaş, Alberk Koç

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Ahmet Bolat (dk. 28) (Adana Demirspor), Fernando (dk. 18 ve 45+4), Diagne (dk. 36, 85 pen. ve 90), Emrah Başsan (dk. 49), Dia Saba (dk. 62), Adama Traore (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler) – ADANA