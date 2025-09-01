Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti

ISTİFA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Kulübü’nün başkanı Bedirhan Durak, TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında 8-1’lik ağır bir mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. Maç sonrasında bir sosyal medya paylaşımıyla istifasını duyuran Durak, durumu birkaç saat içinde netleştirdi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Durak, sosyal medya hesabında, “Teşekkürler. Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Kulübe hizmet etmenin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirten Durak, Adana Demirspor’un her zaferinde, zorluğunda ve gözyaşında kalbinin bu arma için attığını ifade etti.

DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Durak, birlikte çalıştığı personele ve kendisine sürekli destek olan Murat Sancak’a teşekkür ederek, özellikle deplasmanlarda, tribünlerde ve her durumda kulüplerinin yanında olan Demirspor taraftarına da minnettar olduğunu ifade etti.