Adana Demirspor, Beşiktaş’a 4-1 yenildi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Beşiktaş ile oynanan 4-1’lik mağlubiyetin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, müsabakanın öncesinde kendi planlarını yaptıklarını belirterek, “Kolay bir maç değil Beşiktaş’a karşı bu seyircinin önünde genç oyuncularla oynamak” ifadesini kullandı. Takımlarının karşılaşmada ön hazırlıklarını yaptıklarını ancak Beşiktaş’ın tecrübesinin kendilerini zorladığını dile getirdi.

GENÇ OYUNCULARIN PERFORMANSI

Mücadeledeki oyun disiplinini ve genç oyuncuların sahadaki rollerini değerlendiren Avcı, “Hafta boyunca özellikle çalıştığımız top rakipteyken Beşiktaşlı formasyonu, top bizdeyken de 4-3-3 formasyonunu denemek istedik” dedi. Hedeflerine ulaşmakta zorlandıklarını, özellikle sakatlık sonrası eksiklikler yaşadıklarını, bunun da kendilerini zayıflattığını ifade etti. İlk yarıda 2-1 ile maça tutunmaya çalıştıklarını belirtirken, ikinci yarının takım için zorluklarla dolu geçtiğini vurguladı.

GELECEK POTANSİYELİ

Genç oyuncularla birlikte çalışma planlarının devam ettiğini belirten Avcı, “Arda şu anda popüler bir oyuncu. İnanıyorum önümüzdeki sezon tabii ki kulübün tasarrufu ile değerlendirilecek. Benim tahminim burada bu oyuncu grubunun içinde 7 ya da 8 oyuncunun Süper Lig’de devam edeceği yönünde. Belki bir ya da iki tanesi yurt dışına gider” şeklinde konuştu. Dikkat çekici bir şekilde gençlerin potansiyelini vurgulayan Avcı, Beşiktaş taraftarına ve oyuncularına da teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.