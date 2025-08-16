Adana Demirspor, Çorum FK’ya 0-3 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Maçta hakemlik görevini Fevzi Erdem Akbaş, Ömer Gezer ve Özer Özden üstlendi. Adana Demirspor, takımında Deniz Dönmezer, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız (Dk. 52 Halil Eray Aktaş), Osman Kaynak, Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Enes Erol, Sefa Gülay (Dk. 73 Samet Duyur), Ahmet Yılmaz (Dk. 52 Kürşat Türkeş Çiçek) ve Ozan Demirbağ ile sahaya çıktı. Çorum FK ise Hüseyin Akınay, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Caner Osmanpaşa), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Yusuf Sol), Samudio (Dk. 70 Eren Karadağ) ve Eze ile mücadele etti.

GOLLERİN DAKİKALARI

Maçta goller 37’nci dakikada Eze, 43’üncü dakikada Yusuf Erdoğan ve 78’inci dakikada Atakan Akkaynak tarafından kaydedildi. 1’inci Lig’in 2’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK’ya 3-0 kaybetti. 4’üncü dakikada Çorum FK’nın kullandığı kornerde Samudio’nun ceza sahası içindeki şutu üstten auta çıktı. 34’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Eze iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ama top sağ direğin yanından çıktı.

İKİNCİ GOL VE OLAYLAR

37’nci dakikada Çorum FK öne geçti. Orta sahadan aldığı topla Ferhat, pasını sol kanattaki Yusuf Erdoğan’a gönderdi. Yusuf’un penaltı noktasına yaptığı ortada Eze, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 42’nci dakikada sağ kanatta Oğuz’un ortasında Eze’nin röveşata vuruşu az farkla dışarı çıktı. 43’üncü dakikada fark 2’ye çıkarıldı. Ferhat’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, kaleci Deniz’in müdahalesi sonrası topu boş kaleye göndererek durumu 2-0 yaptı.

3. GOL VE MAÇ SONUCU

65’nci dakikada Eze’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, kaleci Deniz’i geçtikten sonra topu boş kaleye göndermek istedi fakat top yan ağlarda kaldı. 73’üncü dakikada Ferhat’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren’in şutunu kaleci Deniz kurtardı. 78’inci dakikada Çorum FK skoru 3-0’a taşıdı. Pedrinho’nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Atakan, ceza sahasına doğru kat ederek sol çaprazdan düzgün bir şut çekti. Maçın son dakikalarında 90’da sol kanatta topla buluşan Eren’in ortasında Eze’nin kafa vuruşu kaleci Deniz tarafından güçlükle çelindi. Adana Demirspor, evinde Çorum FK’ya 3-0’lık sonuçla mağlup oldu.