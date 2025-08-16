Adana Demirspor, Çorum FK’ya 0-3 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK’ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin 37. dakikasında orta sahada topu kontrol eden Ferhat, pasını sol kanattaki Yusuf Erdoğan’a iletti. Yusuf’un penaltı noktasına yaptığı ortada Eze, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada Ferhat, orta sahadan tekrar Yusuf Erdoğan’a pas attı. Yusuf, kaleci Deniz ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruş sonrası top kaleciden döndü. Fakat top tekrar Yusuf’un önüne düştü ve Erdoğan, boş kaleye topu yuvarlayarak ekip arkadaşlarının arka arkaya ikinci golünü bulmasını sağladı.

PENALTISIZ BAŞARI

78. dakikada Çorum FK, Pedrinho’nun uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Atakan, ceza sahasına doğru hareketlendi. Atakan, sol çaprazdan attığı düzgün bir şut ile durumu 3-0 yaptı. Maçta yer alan hakemler Erdem Akbaş, Tuncay Ercan ve Ömer Gezer, tüm 90 dakikayı yönetti.

TAKIM KADROLARI

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Ali Arda Yıldız (Halil Eray Aktaş dk. 52), Osman Kaynak, Ali Fidan, Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Enes Erol, Salih Kavrazlı, Sefa Gülay (Samet Duyur dk. 73), Ahmet Yılmaz (Kürşat Türkeş Küçük dk. 52), Ozan Demirbağ

Yedekler: Murat Eser, Enes Demirtaş, Barış Timur, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi, Kayra Saygan, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Koray Palaz

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Arda Şengül, Erkan Kaş, Attamah, Üzeyir Ergün, Ferhat Yazgan (Caner Osmanpaşa dk. 86), Kenan Fakıllı, Yusuf Erdoğan (Ozan Sol dk. 83), Samudio (Eren Karadağ dk. 70), Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 70), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Pedrinho, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Tahsin Tam

ÖZET

Sarı kart gören oyuncular arasında, Adana Demirspor’dan Ali Arda Yıldız, Kadir Karayiğit, Eren Karadağ, Kürşat Türkeş Küçük; Çorum FK’dan ise Üzeyir Ergün ve Kenan Fakılı yer aldı. Ayrıca, goller sırasıyla Eze (dk. 37), Yusuf Erdoğan (dk. 43) ve Atakan Akkaynak (dk. 78) tarafından atıldı.