Adana Demirspor’da Teknik Direktör Avcı, “Oyuncularım Galip Gelmeyi Hak Ediyor.”

ZOR BİR MAÇ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, Adana Demirspor, Göztepe’ye 2-1 yenildi. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı, “Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor” şeklinde konuştu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, duran toplarla ilgili geliştirmeleri gereken önemli yönlerinin olduğunu dile getirdi. Avcı, “Göztepe gibi bir rakibe karşı ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmek kolay değil” ifadelerini kullandı.

FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Genç oyuncuların fazla olmasının ve kırılgan yapılarının dezavantaj yarattığını vurgulayan Avcı, 10. dakikadan sonra oyuna daha iyi tutunduğunu belirtti. Sahada üçlü formasyon ile başladıklarını ve formasyon değişikliği ile istedikleri oyunu oynamaya çalıştıklarını söyledi. İkinci yarıda graflerini artırdıklarını ifade eden Avcı, ceza sahası içinde üretkenlik gösterdiklerini fakat sonuç alamadıklarını aktardı.

GENÇ YETENEKLERİN ÖNEMİ

Avcı, genel olarak oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, “Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Bugün sahada herkesin, rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı” dedi. Ayrıca, taraftarlara ayrı bir teşekkür etti. “Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi pek ilgilendirmiyor. Biz işimize odaklandık” diye ekledi. Avcı, “Bu tür durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara, özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. Gönül isterdi ki galip gelelim çünkü oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz.