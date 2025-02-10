Adana Demirspor’dan Hakem Hatalarına Tepki

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Mavi-lacivertli takımın yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında RAMS Park’ta Galatasaray ile oynanan maçın 12. dakikasında Adana Demirspor aleyhine verilen haksız penaltı kararının ardından VAR’ın çağrılması beklendiği belirtildi. VAR’dan herhangi bir çağrı yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, “Federasyon Başkanımız aranarak kendilerine sahadan çekilme kararımız bildirildi. Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi. Ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı. Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir.” şeklinde ifadelere yer verildi.

DİK DURUŞ VURGUSU

Adana Demirspor’un, kurulduğu tarihten itibaren hem taraftarı, hem futbolcuları hem de yönetimi ile birlikte tüm haksızlıkların karşısında “dik duruşu” ile dikkat çektiği ifade edildi. Bu tutum, kulübün adalet arayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.