Adana Demirspor, Gaziantep FK ile berabere

ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEP FK MAÇI BERABERE BİTİYOR

Adana Demirspor, Süper Lig’in 38. haftasında, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü Yeni Adana Stadyumu’nda ağırladı. Maç, saat 19.00’da hakem Alparslan Şen’in yönetiminde başladı.

MAÇIN GOLLERİ

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Adana Demirspor, gollerini 11. dakikada ve 35. dakikada Nabil Alioui ile kaydetti. Konuk takım Gaziantep FK ise, 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boaten ile fileleri sarstı.